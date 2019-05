Atomstreit: Irans Präsident lehnt neues Gesprächsangebot von Trump ab

So wurden nach Angaben des US-Verbündeten Saudi-Arabien zwei Öl-Pumpwerke mit Drohnen angegriffen und vier Schiffe sabotiert. In der irakischen Hauptstadt Bagdad schlug am Sonntag eine Rakete in dem Stadtteil ein, in dem sich Botschaften und Regierungsgebäude befinden. Verletzt wurde niemand.