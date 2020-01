Atomstreit Nordkorea: USA müssen Bedingungen für Gespräche erfüllen

Kim hatte am 8. Januar Geburtstag, sein Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt. Kim Kye Gwan verhöhnte Seoul wegen der „dringlichen“ Bekanntmachung. Die Glückwünsche seien bereits durch einen persönlichen Brief Trumps übermittelt worden. Es gebe einen speziellen Kommunikationskanal zwischen den Anführern Nordkoreas und der USA. Davon scheine Südkorea nichts zu wissen.