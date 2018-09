Atomstreit Südkoreas Präsident informiert Trump in New York über Korea-Gipfel

SeoulSüdkoreas Präsident Moon Jae In will US-Präsident Donald Trump persönlich über Details der jüngsten Angebote Nordkoreas zur atomaren Abrüstung unterrichten. Moon reiste nach Angaben seines Büros am Sonntag nach New York, wo er Trump am Montag am Rande der UN-Vollversammlung treffen wird. Südkorea spielt im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen Washington und der kommunistischen Führung in Pjöngjang.