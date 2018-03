Aufruf zur internationalen Kooperation gegen USA: China: Trumps Strafzölle haben „riesigen Einfluss“ auf Handel

Am Donnerstag hatte Trump auf Importe von Stahl in die USA Strafzölle von 25 Prozent und für Aluminium zehn Prozent angekündigt. Mit Blick auf einen drohenden Handelskrieg schrieb er am Freitag via Twitter: „Wenn ein Land (USA) viele Milliarden Dollar im Handel mit so gut wie jedem Land verliert, mit dem es Geschäfte macht, sind Handelskriege gut, und einfach zu gewinnen.“