Auslandshandel Deutschland sichert Iran-Exporte mit fast einer Milliarde Euro ab

Das deutsch-iranische Handelsvolumen war 2017 um 17 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gestiegen, seit Jahresbeginn aber sinkt es wieder. Grund ist die harte Gangart von US-Präsident Donald Trump in der Iran-Politik. An diesem Montag werden schwere Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik wieder in Kraft gesetzt. Sie richten sich gegen den Öl- und Bankensektor.