Donald Trump will Australien von Strafzöllen befreien

US-Präsident Donald Trump will Australien offenbar bald von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnehmen. Darüber habe er mit Premierminister Malcolm Turnbull gesprochen, teilte Trump am Freitag per Twitter mit. Man arbeite „sehr schnell“ an einem „Sicherheitsabkommen, damit wir keine Stahl- oder Aluminiumzölle gegen unseren Verbündeten, die große Nation Australien, verhängen müssen!“ Was eine mögliche Einigung konkret beinhalten würde, sagte Trump nicht.