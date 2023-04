Balikatan: China wirft USA Eskalation in Asien-Pazifik-Region vor

China wirft den USA das Schüren von Spannungen in der Asien-Pazifik-Region vor. Die USA würden Militär in die Region verlegen, erklärte das Verteidigungsministerium in Peking am Donnerstag. Die regionalen Mächte sollten sich vor einer Eskalation vorsehen, hieß es mit Blick auf gemeinsame amerikanisch-philippinische Manöver.