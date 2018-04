Bemühungen um Frieden: Trump fordert von Süd- und Nordkorea Gespräche über „Ende des Krieges“

Mar-a-LagoSüd- und Nordkorea sollen nach Worten von US-Präsident Donald Trump Gespräche zur Beendigung ihres Krieges aufnehmen. Sie hätten dafür seinen Segen, sagte Trump am Rande eines Treffens mit Japans Regierungschef Shinzo Abe in seinem Domizil Mar-a-Lago (Florida). „Sie haben meinen Segen, ein Ende des Krieges zu diskutieren. Es passiert genau jetzt“, sagte Trump am Dienstag.