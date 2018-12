 Brett McGurk: „Wichtigtuer“ – Trump spottet über Rückzug von Anti-IS-Beauftragten

US-Medien hatten berichtet, McGurk trete wegen Trumps umstrittener Entscheidung für einen Truppenabzug aus Syrien vorzeitig ab. Trump hatte am Mittwoch angekündigt, alle 2000 US-Soldaten aus Syrien heimzuholen – schließlich sei die Terrormiliz IS dort besiegt. Der Entschluss stieß national wie international auf großes Unverständnis. Laut CNN hatte McGurk erst kurz zuvor seinen Koalitionspartnern die Strategie ausgegeben, in Syrien zu bleiben und weiter den IS zu bekämpfen.