Bürgerkrieg: Nach US-Luftangriff – Russland schenkt Syrien moderne Abwehr-Raketen

Die Luftabwehr Syriens stammt größtenteils aus sowjetischer Produktion: Die Systeme S-125 (nach Nato-Qualifikation: SA-3 Goa) und S-200 (SA-5 Gammon) wurden in der sowjetischen Armee bereits in den 1960er-Jahren in Dienst gestellt. Buk (SA-11 Gadfly), Quadrat (SA-6 Gainful) und Osa (SA-8 Gecko) sind zwar etwas neuer, aber auch schon in die Jahre gekommen. Einzig die jüngst von Damaskus erworbenen 40 Kurzstrecken-Flugabwehrraketensysteme Panzir S-1 (SA-22 Greyhound) entsprechen modernsten Anforderungen.