Cannabis Kiffen ist in Kanada ab sofort legal

Er will es nicht rauchen, sondern rahmen: Ian Power ist einer der ersten, der in Kanada legal Marihuana zum Freizeitgebrauch gekauft hat. „Ich werde es rahmen und an meine Wand hängen. (...) Ich werde es für immer aufbewahren“, sagt er erfreut. In Neufundland begannen am frühen Mittwoch die ersten legalen Gras-Verkäufe. Das Land ist nun das größte weltweit, in dem Kiffen erlaubt ist.