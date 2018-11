China und USA Präsident Xi warnt vor Ausweitung des Handelsstreits

Port MoresbyChinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor einer Ausweitung des Handelsstreits mit den USA zu Lasten der Weltwirtschaft gewarnt. „Die Geschichte beweist, dass Konfrontation - ob in Form eines Kalten Kriegs, eines echten Kriegs oder eines Handelskriegs - keine Gewinner hervorbringt“, sagte Xi am Samstag beim Asien-Pazifik-Gipfel in Papua-Neuguinea. Der Aufbau von neuen Handelsschranken sei „kurzsichtig“ und „zum Scheitern verurteilt.“