Chinesischer Ballon Blinken-Besuch in China wegen Spionageverdachts geplatzt

Blinken wollte ursprünglich noch am Freitag aufbrechen, um mit der chinesischen Führung in Peking Gespräche zu führen. Die Entdeckung des Ballons – so kurz vor dem Besuch – wurde in den USA als Provokation gewertet. Der Vorfall belastet die ohnehin angespannten Beziehungen der beiden Mächte zusätzlich.