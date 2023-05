Chip-Blockade Wie die USA Chinas KI-Ambitionen ausbremsen

Die KI-Chips von Nvidia sind weltweit gefragt, was sich auch im Aktienkurs des Chipherstellers widerspiegelt. Seit Anfang des Jahres hat sich der Wert des Unternehmens verdoppelt. Doch Nvidia selbst ist unglücklich darüber, dass es seine High-End-Chips nicht nach China verkaufen darf. Zwar verzeichnet der Konzern trotz der Restriktionen Rekordumsätze. In einem Interview mit der britischen Financial Times warnte Nvidia-Chef Jensen Huang diese Woche jedoch vor einem „enormen Schaden“ für die US-Technologieindustrie. Die von der Biden-Administration eingeführten US-Exportkontrollen hätten Nvidia in eine Position gebracht, in der es seine fortschrittlichen Chips nicht mehr auf einem riesigen Markt wie China verkaufen könne.