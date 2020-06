Corona-Restriktionen Deutsche Firmen in Südafrika werden ausgebremst

Das wirtschaftliche Leben muss deshalb weitergehen. Um die Pandemie trotzdem einzudämmen, ist das Testen essenziell – doch das ist eine der größten Herausforderungen. „Wir testen noch immer nicht genug“, sagt Africa-CDC-Vize Ouma. Die meisten Länder kommen auf dem globalen Markt nicht an genug Testkits ran und haben auch nicht ausreichend Labor-Kapazitäten. Zum Vergleich: Deutschland führt derzeit etwa 56 Tests pro 1000 Bürger durch, in Südafrika sind es knapp 19, wie Zahlen der University of Oxford zeigen.



Corona ist derweil nicht das einzige Problem des Landes: Der Kap-Staat – der bisher vor allem auf Kohlekraft setzt – leidet unter einer schweren Energiekrise, die die Konjunktur im Land stark beeinträchtigt hat. Nur drei Wochen vor der Einführung einer der weltweit striktesten Ausgangssperren hatte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Südafrika noch für eine Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen eingesetzt. Deutschland war 2018 nach China und vor den USA mit einem Volumen von etwa 17 Milliarden Euro zweitwichtigster Handelspartner Südafrikas, das als wichtiges Sprungbrett vieler Unternehmen für den Kontinent gilt. Dort sind alle wichtigen Automobilhersteller wie Volkswagen, BMW oder Mercedes vertreten, das gerade eine Montagelinie für die neue C-Klasse aufbaut. Auch Energiekonzerne und Zulieferer wie Siemens, Continental oder Voith gehören dazu. Insgesamt wird die Zahl der in Südafrika tätigen deutschen Unternehmen auf mehr als 600 Betriebe geschätzt.



