Coronavirus Xi Jinping kündigt Steuersenkungen an

Denn obwohl Xi Jinping erklärt hatte, Massenentlassungen sollten vermieden werden, gaben bereits am Dienstag Unternehmen Stellenstreichungen bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in dem Virus indes eine „ernsthafte Bedrohung“ für die Welt. Ein erster Impfstoff könnte in 18 Monaten verfügbar sein, „also müssen wir heute alles mit den uns verfügbaren Waffen machen“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ein führender chinesischer Wissenschaftler erklärte, die Epidemie könnte bis April überwunden werden. In der Volksrepublik sind nach Angaben der Behörden inzwischen mehr als 1000 Menschen an dem Virus gestorben.