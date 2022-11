Decoupling von China: Alter Wein in neuen Schläuchen

Dient jetzt die Invasion der Ukraine und der dadurch erzwungene Verzicht auf russische Märkte und Rohstoffe den einen Unternehmen als unerwartet drastische Mahnung, so machen andere in China weiter wie bisher. Immer neue Milliarden werden im Reich der Mitte investiert, ganz so, als sei nichts passiert, ganz so, als könne nicht morgen eine chinesische Invasion Taiwans zum größten Totalverlust in der Geschichte der deutschen Exportwirtschaft führen. Das Ignorieren geopolitischer Risiken – man könnte auch sagen die Vogel-Strauß-Methode einiger deutscher Konzerne – führt bereits zu heftigem Streit zwischen Politik, großen Playern und Verbänden.