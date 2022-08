Tracking der Energiewende #21 Stoppt die Abhängigkeit von China den Solarboom?

All das ist solange kein Problem, wie die chinesischen Konzerne zuverlässig liefern, was derzeit noch größtenteils der Fall ist. Doch die Lage dürfte sich ändern, selbst wenn die angespannte politische Weltlage sich nicht noch weiter zuspitzen sollte. Denn in China werden nicht nur viele Solarzellen gebaut, sie werden dort auch in immer größerer Zahl ans Netz angeschlossen. Während in Deutschland in diesem Jahr zwischen sechs und sieben Gigawatt Solarenergie ans Netz angeschlossen werden dürften, könnten es in China zwischen 80 und 90 Gigawatt werden.



Lesen Sie auch: Das Tracking der Energiewende zeigt Deutschlands große Aufholjagd beim Ausbau der erneuerbaren Energien – aktueller Stand, Probleme und Ziele auf einen Blick.