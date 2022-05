Deglobalisierung: Kippt China die Weltwirtschaft?

Wirkt sich das zunehmend angespannte Verhältnis zwischen Peking und dem Westen bereits auf die chinesische Wirtschaft aus? Und was bedeutet das für große Exporteure wie Deutschland?

Es gibt einen strukturellen Wandel in der chinesischen Wirtschaftspolitik, der zum Teil auf die Trump-Regierung und ihrer Aggressivität zurückgeht und teilweise damit zu tun hat, wie China die Entwicklungen in Russland wahrnimmt. Denn wenn man sieht, dass jedes Land, das eine Reservewährung druckt, Sanktionen gegen Russland verhängt und dem Land den Zugang zu Hunderten Milliarden Dollar verwehrt hat, dann bedürfen politische Entscheidungsträger in Peking keiner großen Vorstellungskraft, um zu dem Schluss zu gelangen, dass es eines Tages auch China so ergehen könnte. Also denken sie darüber nach, was sie tun müssen, um China vor dem zu schützen, was Russland derzeit im Bezug auf Sanktionen erleidet. Infolgedessen wird Peking wahrscheinlich seine politischen Bestrebungen um eine wirtschaftliche Eigenständigkeit verstärken. Das, zusammen mit der Verlangsamung, ist für Handelspartner wie Deutschland, die viel nach China exportieren, sehr schmerzhaft.