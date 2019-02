 Demokratischer Vorstoß: US-Repräsentantenhaus billigt Gesetz zur Waffenkontrolle

Beiden Vorlagen werden indes im republikanisch dominierten Senat kaum Chancen eingeräumt. Und Präsident Donald Trump hat bereits mit einem Veto gedroht. Er argumentiert, dass die Gesetzesentwürfe Besitzern von Waffen unverhältnismäßige Vorgaben auferlegt. Die Demokraten sehen in den Initiativen einen großen Schritt hin zu einem Ende der Macht der Waffenlobby in Washington. Gegen grassierende Waffengewalt in den USA, die jährliche Tausende Amerikaner das Leben kostet, müsse etwas getan werden, argumentieren sie zudem.