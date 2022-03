Der Ukraine-Krieg und die Expo: Putin-Käppis im russischen Pavillon, Tränen bei den Ukrainern

Seit der Krieg über das Land gekommen ist, ist all das Nebensache. Der Pavillon ist ein Wallfahrtsort geworden. Kinder hatten die Idee, kleine Solidaritätsbotschaften auf Post-Ist zu schreiben und an die Wände zu kleben. Mittlerweile sind es Hunderttausende, geschrieben von Besuchern aus allen Teilen dieser Erde. Alle Wände des dreistöckigen Gebäudes sind voll. Später, wenn der Krieg vorbei ist, sollen die Zettel in ein Museum kommen. „No War“ steht da, „Be strong!“ oder „Gott mit euch!“. Hostessen verteilen Schleifchen in gelb und blau, die man sich anheften kann. Besucher können Selfies machen vor einem lebensgroßen Pappkameraden von Präsident Selenskyj, überschrieben mit „Stand with Ukraine“. Die Videobotschaften des Präsidenten an die Welt laufen über einen Monitor in Dauerschleife.