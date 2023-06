Diplomatie: Gespräche zwischen China und den USA – Positiver Ton trotz Spannungen

Vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen arbeiten die USA eigenen Angaben zufolge „hart“ an den bilateralen Beziehungen zu China. „Wir arbeiten hart daran, die Beziehungen so gut wie möglich zu gestalten“, sagte Daniel Kritenbrink, stellvertretender US-Staatssekretär für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, nach einem Treffen mit Vizeaußenminister Ma Zhaoxu am Montag in Peking.