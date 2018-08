Diplomatische Krise zwischen USA und Türkei: „Bricht die türkische Wirtschaft zusammen, ist der Migrationsdeal in Gefahr“

„Bricht die türkische Wirtschaft zusammen, ist der Migrationsdeal in Gefahr“, sagt der Ökonom Erdal Yalcin, Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule HTWG in Konstanz. Überhaupt wäre eine Kontrolle der türkischen Grenzen durch die Türkei nur noch schwer machbar. „Die Migrationsströme in Richtung EU über die Türkei würden wahrscheinlich wieder zunehmen.“