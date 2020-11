Donald Trump 2021 Kommt jetzt Trump TV? Was dafür und was dagegen spricht

Dass Trump wirklich einen vollständig neuen Sender gründet, halten Analysten für faktisch ausgeschlossen. Um Werbekunden anzuziehen, müsste Trump TV zunächst in die Pakete der Kabelanbieter aufgenommen werden – das bedeutet Aufwand, ganz abgesehen von den Kosten, die der Aufbau einer komplett neuen Plattform verursachen würde. Gleichzeitig sind die Anbieter derzeit nicht gewillt, hohe Lizenzgebühren an Sender auszuschütten, denn die Zahl der Kabel- und Satellitenanschlüsse in den USA sinkt gerade rapide. 2016 betrug sie noch 97,5 Millionen, vier Jahre später sind es keine 80 Millionen mehr. „Es ist unmöglich, in diesem Umfeld einen neuen Sender auf den Markt zu bringen“, so Derek Bain, Analyst bei Kagan, zur L.A. Times.



Das heißt nicht, dass Trumps Fernsehpläne nicht doch eine Zukunft haben können. Denkbar wäre schließlich auch die Übernahme eines bereits bestehenden Senders, der dann zu einem Trump TV umgebaut werden könnte. Zwei Stationen werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt: das One America News Network (OANN) und Newsmax.