Drittes Treffen: USA und Nordkorea beraten offenbar über ein weiteres Treffen von Trump und Kim

Seoul, WashingtonDie USA und Nordkorea sprechen nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In über ein weiteres Treffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide Seiten seien im Dialog über ein drittes Treffen, erklärte Moon. Trump sagte, auf seiner Asienreise zum G20-Gipfel am Wochenende werde er Kim nicht treffen. „Aber ich spreche vielleicht in anderer Form mit ihm“, fügte er hinzu. Ein Mitarbeiter des US-Präsidialamtes sagte dazu, vielleicht habe Trump davon gesprochen, dass er und Kim sich weiter Briefe schreiben könnten.