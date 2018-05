Einschätzung des Rechnungshofleiters: Russland befürchtet Wachstumsdelle durch US-Sanktionen

„Wir müssen die Sanktionen überwinden“, forderte Alexej Mordaschow, Eigner der Severstal-Stahlgruppe, in St. Petersburg. „Sie helfen weder der Ukraine noch Europa noch Russland.“ An dem Forum nehmen jedes Jahr viele Wirtschaftsführer und Politiker teil. Präsident Wladimir Putin nutzt diese Bühne zu politischen Gesprächen und wollte am Nachmittag den französischen Staatschef Emmanuel Macron empfangen.