Erstes Treffen: Maas und Cavusoglu sprechen über türkischen Wahlkampf

New YorkEiniges zu bereden hatte Bundesaußenminister Heiko Maas beim ersten Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Die Gesprächsthemen im 21. Stock der deutschen UN-Botschaft in New York waren der türkische Wahlkampf, deutsche Gefangene in der Türkei und der Konflikt in Syrien.