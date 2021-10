Erweiterungsprozess: EU-Kommission dringt auf neues Beitrittssignal für Westbalkan-Staaten

Vor den Beratungen der EU-Staaten zum Westbalkan hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine klare Beitrittsperspektive für die sechs Länder der Region angemahnt. „Wir möchten euch in der Union haben“, müsse die Botschaft lauten, sagte sie am Mittwoch in der slowenischen Stadt Brdo zum Beginn des zweiten Tages des informellen EU-Gipfels.