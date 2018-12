 EU-Gipfel: Italien hofft auch ohne neue Zugeständnisse auf Einigung im Haushaltsstreit

RomItalien will den wochenlangen Haushaltsstreit mit der EU-Kommission möglichst noch am Wochenende lösen. Allerdings könne seine Regierung das geplante Budgetdefizit nicht weiter senken als zuletzt angeboten, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitag in Brüssel nach dem EU-Gipfel. „Wir haben keinen Spielraum für Verhandlungen wie auf einem Markt.“