 Treffen zwischen Conte und Juncker: Italien geht im Defizitstreit auf EU-Kommission zu

Rom, FrankfurtIn dem seit Monaten anhaltenden Haushaltsstreit geht Italien auf die EU-Kommission zu. Nach einem Treffen mit Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch in Brüssel kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte an, das Defizitziel seines Landes liege nun bei 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung. Dies sei möglich geworden, weil gewisse Haushaltsmaßnahmen weniger teuer ausgefallen seien als erwartet. Er gehe von einer positiven Reaktion der Kommission aus.