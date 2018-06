Europa-Reise: Netanjahu und Merkel sprechen am Montag in Berlin über Iran

Berlin/JerusalemIsraels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Zentrale Themen des Gesprächs werden das Atomabkommen mit dem Iran sowie die iranische Präsenz in Syrien sein. „Wir werden nicht erlauben, dass sich der Iran selbst mit Atomwaffen bewaffnet“, sagte Netanjahu im Vorfeld seiner Europa-Reise. Zudem gehe es darum, „die iranische Aggression in Syrien und überall zu stoppen“.