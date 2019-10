Ex-Sicherheitsberater: Bolton verweigert sich der freiwilligen Befragung zur Ukraine-Affäre

Im Zentrum der Vorermittlungen zu einem Impeachment geht es um die Ukraineaffäre und Trumps umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli. Die Demokraten im Repräsentantenhaus ermitteln, ob Trump Druck auf die Ukraine ausübte, indem er Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufrief und zugleich Militärhilfe an das Land zurückhielt. Giuliani war bei den Bitten um Ermittlungen in der Ukraine federführend.