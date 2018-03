„Putin entzieht sich dem Wahlkampf“

In England liegt der Doppelagent Sergei Skripal im Krankenhaus, der vermutlich vom russischen Geheimdienst vergiftet wurde. In den USA wird seit Monaten wegen russischer Einmischung in den Wahlkampf ermittelt. In Deutschland gab es offenbar mehrfach russische Hackerattacken auf öffentliche Infrastrukturen. Mindern diese Affären Putins Attraktivität bei den Russen?

Die russischen Medien berichten durchaus darüber, vor allem über die Vergiftung von Sergei Skripal. Wenn dies aber überhaupt mit den Wahlen in Verbindung gebracht wird, dann nur als Versuch des Westens, Russland zu diskreditieren. Die russische Regierung weist in allen drei Fällen jegliche Verantwortung weit von sich. Sie unterstellt den amerikanischen „Eliten“, sie wollten Trumps Annäherung an Russland torpedieren. Die urbanen Eliten haben natürlich auch die Sprachkenntnisse, sich darüber in westlichen Medien im Internet zu informieren. Aber für die Masse der Bevölkerung in der Provinz, für Putins Machtbasis gilt das kaum. Und selbst wenn sie sich in westlichen Medien informierten, würde das an der Wahrnehmung vermutlich wenig ändern. Skripal gilt als Verräter. Und Putin hat öffentlich gesagt, dass Verräter ihre gerechte Strafe bekommen werden. Die Mehrheit der Russen sieht das wohl genauso.