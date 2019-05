Export von Plastikmüll Entreißt der Mafia den Müllhandel!

Nur noch sortenreine und sortierte Plastikballen dürfen die europäischen Grenzen verlassen. Das hat zur Folge, dass Plastikexporteure zukünftig genau angeben müssen, welche Kunststoffsorten in ihren Plastikballen enthalten sind. Das soll es den Kontrolleuren an den Häfen einfacher machen.



Die Probleme sind aber allein durch das Abkommen noch lange nicht gelöst. Denn ausgerechnet die USA – der weltweit größte Exporteur von Plastikmüll – hat den schärferen Regeln nicht zugestimmt. Und auch die europäischen Staaten müssen erst noch beweisen, wie ernst ihnen das Abkommen ist. Denn wann genau Abfälle als sortiert und sauber gelten, haben die 187 Staaten nicht festgelegt. Diese Definition bleibt den einzelnen Staaten überlassen.



Das zeigt, wie tückisch die Debatte ist. Denn der Großteil der Plastikreste, die Deutschland heute exportiert, sind bereits sortiert. Das gilt genauso für Hausmüll wie für Gewerbeabfälle. Dieser Müll dürfte also genau wie vorher von Deutschland aus in die Welt verschifft werden.