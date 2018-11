Fall Khashoggi Cavusoglu kritisiert Trumps Verhalten im Fall Khashoggi

Die Türkei versucht seit Wochen, die USA als engen Partner von Riad dazu zu bringen, die Aufklärung des Falles voranzutreiben. Unter anderem nutzt sie dafür in regierungsnahen Medien lancierte Informationen. Am Donnerstag hatte die Zeitung „Hürriyet“ berichtet, dass die CIA Aufnahmen eines Telefongespräch habe, in dem der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman anordne, den regierungskritischen Journalisten Khashoggi so schnell wie möglich „zum Schweigen zu bringen“.