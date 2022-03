Feministische Entwicklungspolitik Warum wir das Potenzial der Frauen mehr nutzen müssen

Am 8. März feiern wir den Weltfrauentag, ein Tag, der mit einem großen Ziel verbunden ist: echter Gleichstellung auf der ganzen Welt. Seit über 100 Jahren treten Frauen und Männer an diesem Tag dafür ein. Wie sinnvoll und wichtig die internationale Zusammenarbeit dazu ist, wurde mir am Dienstag noch einmal deutlich. Ich war zu Gast bei einem CEO Lunch – nein, nicht im Bayerischen Hof in München, sondern in Ruandas Hauptstadt Kigali. Es war eine reine Frauenrunde. Ruanda liegt beim Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums vor Deutschland – aber auch in Kigali haben mir die Frauen im Gespräch verdeutlicht, wie alte Strukturen echte Gleichstellung noch immer verhindern. Frauen und Mädchen müssen für ihren Platz am Tisch immer noch härter kämpfen als Männer und Jungen. In Deutschland und weltweit, für einen Platz am CEO-Tisch, und vielerorts selbst um einen Platz auf der Schulbank.