CEO-Lunch der Münchner Sicherheitskonferenz Auch in diesen Unternehmen spielen Frauen keine Führungsrolle

Zum CEO-Dinner der Münchener Sicherheitskonferenz schaffte es schließlich doch noch eine Frau, allerdings erst nachdem das kontroverse Foto entstand. Es war Julie Linn Teigland, Managerin beim Beratungsunternehmen Ernst & Young. Im Gespräch mit Spiegel Online sagte sie, dass sich in der Politik in Sachen Geschlechtergerechtigkeit schon mehr geändert habe als in den Unternehmen. Deutschland liege im obersten Drittel weltweit, was den Anteil von Frauen in parlamentarischen Führungspositionen betreffe. „Ich würde mir das Gleiche endlich auch in der Wirtschaft wünschen“, so Teigland, „Wir müssen uns dort mehr anstrengen.“



