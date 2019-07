Flucht: Papst fordert Hilfe für Migranten: „Den Schwächsten muss geholfen werden“

„Die Letzten, das sind die, die getäuscht und verlassen werden, um in der Wüste zu sterben“, klagte Franziskus. „Die Letzten sind die, die in Gefangenenlagern gefoltert, missbraucht und verletzt werden; die Letzten sind die, die den Wellen eines erbarmungslosen Meeres trotzen; die Letzten sind die, die zu lange in Auffanglagern gelassen werden.“