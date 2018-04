Flüchtlinge: Darum fliehen wieder mehr Menschen aus der Türkei nach Griechenland

Vom Festland führen viele Wege weiter nach Westeuropa. Manche versuchen es über die Balkanroute, die trotz geschlossener Grenzen keineswegs hermetisch abgeriegelt ist. Ein weiterer Weg führt von den westgriechischen Häfen Patras und Igoumenitsa nach Italien. Einige versuchen per Flugzeug aus Griechenland in andere EU-Staaten zu gelangen. Am Ostersonntag nahm die Polizei am Flughafen der griechischen Insel Santorin zwölf aus Vietnam, Tibet und Afghanistan stammende Passagiere fest, die versuchten, mit gefälschten Pässen nach Italien und Spanien zu fliegen.