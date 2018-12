 Frankreich: Justiz schaltet sich in Affäre um Macrons Ex-Leibwächter ein

ParisIn der Affäre um die Diplomatenpässe eines früheren Leibwächters des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist die Justiz aktiv geworden. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung im Fall Alexandre Benalla wegen des Verdachts des Vertrauensbruchs eingeleitet, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Am Freitag hatte das Außenministerium erklärt, den Fall der Justiz zu übergeben.