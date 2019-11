Freihandel Deutschland und Frankreich fordern von China fairen Handel

Macron und Karliczek wollten am Montag in Shanghai zunächst zu einem Abendessen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammenkommen. Für Dienstag ist die Teilnahme an der Eröffnungszeremonie einer großen Handelsmesse in der ostchinesischen Metropole geplant. Macron wird danach am Mittwoch für weitere politische Gespräche in Peking erwartet.