Freihandel: USA und Kenia streben Freihandelsabkommen an

Kenyatta wischte Bedenken beiseite, wonach ein Freihandelspakt mit den USA ein ähnliches Abkommen zwischen Staaten in ganz Afrika untergraben könne, das auf dem Kontinent den größten Binnenmarkt der Welt schaffen soll. Im Übrigen dürfe es keine Rückkehr in die Ära des Kalten Krieges geben, als Länder in Afrika gezwungen wurden, für eine der Weltmächte - USA oder die Sowjetunion - Partei zu ergreifen, mahnte Kenyatta in einer Rede bei der Denkfabrik Atlantic Council in Washington. Auch heute gebärdeten sich Weltmächte so, als ob sie sich Afrika einfach nehmen könnten. „Wir müssen damit beginnen, Afrika als die größte Chance der Welt zu betrachten.“