 Friedensbemühungen: Deutschland sichert 4,5 Millionen Euro für Jemen-Hilfen zu

Griffiths nahm an der Konferenz in Berlin teil, die das Auswärtige Amt zur Unterstützung der Friedensbemühungen organisiert hat. Dabei saßen Vertreter aus 17 Ländern mit am Tisch, darunter Akteure aus der Region und westliche Staaten. Die Konfliktparteien selbst waren aber nicht dabei. Ende Februar soll eine Geberkonferenz in Genf stattfinden, bei der Geld für humanitäre Hilfe gesammelt werden soll.