Gas-Pipeline: Russland – Nicht-Zertifizierung von Nord Stream 2 keine Option

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak geht davon aus, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 die notwendige Zulassung erhalten wird. Russland glaube, dass die Doppelröhre durch die Ostsee unter Umgehung der Ukraine „im Einklang mit dem für die Zertifizierung festgelegten Zeitplan in Betrieb genommen wird“, sagte Novak am Mittwoch dem Sender RBK. Auf die Frage, ob der Kreml einen „Plan B“ für den Fall habe, dass Nord Stream 2 nicht zertifiziert werde, sagte Novak: „Wir ziehen solche Optionen nicht in Betracht.“