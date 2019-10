Geldpolitik Rettet die Fed Trumps Wiederwahl?

Barry Eichengreen ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California in Berkeley.



William Dudley hat sich in ein Wespennest gesetzt: Vor Kurzem rief der ehemalige Präsident der New Yorker Federal Reserve Bank die amerikanische Notenbank auf, den Einfluss ihrer Politik auf die Präsidentschaftswahlen 2020 zu beachten. Damit rückte er den Amerikanern nachdrücklich ins Bewusstsein, dass Maßnahmen der Fed die Regierungspolitik und den Kurs der Vereinigten Staaten maßgeblich beeinflussen können.