Gentiloni in Berlin: Italien droht der Patt

Die Parallelen zwischen Rom und Berlin sind gar nicht so gering: Regieren ist nur im Bündnis möglich. „Für Italien ist das Koalitionsabkommen in Deutschland gut und richtig“, sagte Gentiloni in Berlin. „Es hilft dem europäischen Projekt und ich glaube, dass die Entscheidung der SPD-Spitze, es zu unterschreiben, in eine wichtige Richtung für Europa und Italien geht.“