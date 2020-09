Ginsburg-Nachfolge Trump will Kandidaten für Oberstes Gericht noch diese Woche bekanntgeben

US-Präsident Donald Trump will am Freitag oder Samstag seinen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof bekanntgeben. Er habe derzeit vier oder fünf Juristen in der engeren Wahl, sagte Trump am Montag in einem Interview mit dem Sender Fox News. Er wolle seine Entscheidung aus Respekt vor Ruth Bader Ginsburg erst nach den Trauerfeierlichkeiten bekanntgeben, sagte Trump.