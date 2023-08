Gipfel in Südafrika Überschätzt das Brics-Bündnis nicht!

Erinnern Sie sich noch an den 24. Juni 2022? An dem Tag fand der 14. Gipfel der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika statt. Wahrgenommen hat das damals kaum jemand. Ganz anders dieses Jahr: Der 15. Gipfel des Bündnisses in Südafrika wird zu einem Ereignis hochgeschrieben, das die bisherige Weltordnung aus den Angeln zu heben droht.