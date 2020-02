Gipfeltreffen EU fordert Ende der Kampfhandlungen in Syrien

Die EU hat die jüngste Militäroffensive auf die schwer umkämpfte syrische Provinz Idlib scharf verurteilt. Die Angriffe durch Machthaber Baschar al-Assad und dessen Unterstützer verursachten gewaltiges menschliches Leid und seien inakzeptabel, heißt es in einer Stellungnahme, die beim EU-Gipfel in der Nacht zum Freitag in Brüssel verabschiedet wurde. „Die EU ruft alle Akteure dazu auf, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen.“