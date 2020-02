Syrien-Konflikt: Türkei sieht Anzeichen für Entspannung im Streit mit Russland über Idlib

Die Türkei und Russland nähern sich nach Angaben der Regierung in Ankara nach der jüngsten Eskalation in Syrien wieder an. Beide Länder würden ihre bilateralen Gespräche in den kommenden Tagen intensivieren, sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am Donnerstag dem Sender TRT. Ein Vertreter der türkischen Regierung erklärte, es werde die Möglichkeit gemeinsamer Patrouillen in der Region diskutiert.